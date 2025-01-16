تدعيم مطلع الطريق الدائري بالمنصورية بالأسوار الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين بالجيزة

تواصل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وذلك لتنسيق الجهود وتركيب أسوار بديلة حفاظًا على السلامة العامة للمواطنين من قائدي المركبات لما يمثله ذلك من خطورة علي المترددين علي الطريق.

وذلك في استجابة فورية لشكوى المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي والخاصة بسرقة الأسوار الحديدية بمطلع الطريق الدائري نطاق المنصورية بحي الهرم.

وأشار محافظ الجيزة إنه جاري تنفيذ أعمال التدعيم الخرساني لجانبي مطلع الطريق الدائري من طريق المنصورية وإجراء الصيانات اللازمة لمسار المطلع بالإضافة إلى مراجعة حاله إحدى القطاعات الأخرى بالطريق الدائري نطاق مدينة كرداسة وتدعيمها بالحواجز الخرسانية حفاظًا على سلامة المواطنين.

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