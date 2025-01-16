شبانة: جمهور الأهلي لم يقبل اعتذار اكرم توفيق



أكد الإعلامي محمد شبانة أن أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي خطف الأضواء من الجميع عقب مباراة الجونة بعدما إنتشر فيديو له وهو يتهكم على أحد جماهير النادي الأهلي.



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه تواصل شخصيا مع مراسل الموقع مصور الفيديو والذي أكد كل ماجاء فيه وهو ما جعل جماهير الأهلي تصب غضبها على اللاعب عبر السوشيال ميديا منذ الأمس

وأضاف شبانة بأنه وبالرغم من تأكده من صحة الفيديو لكن خروج اللاعب للتوضيح وقسمه إنه تم فهم الفيديو بصورة خاطئة وتوضيحه لقصده ونواياه يمنحه صك البراءة حتى وإن كانت الجماهير غير مقتنعة بتبريره.