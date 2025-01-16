شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

الفجر الرياضي
أحمد القندوسي
أحمد القندوسي

أكد الإعلامي محمد شبانة عقد احمد القندوسي والمنتقل بصفة نهائية إلى نادي سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي لا يتضمن أي بنود تمنع إنتقاله إلى أي نادي داخل مصر.

البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك إتفاق "جنتلمان" بين ادارتي الأهلي وسيراميكا بعدم بيع اللاعب الجزائري إلى أي نادي داخل مصر وتحديدا الأهلي والزمالك.

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وكشف شبانة عن مفاجأة بأنه بخلاف نسبة الأهلي من إعادة بيع اللاعب مستقبلا سيكون للأهلي رأي في النادي الذي سينتقل له.

الأهلي سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي الأهلي وسيراميكا كليوباترا محمد شبانة

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