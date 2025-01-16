ماستر سين لـ ياسمينا العبد مع ماجد الكدواني يصبح حديث السوشيال ميديا في موضوع عائلي 3

شهد مسلسل موضوع عائلي ٣ تطور في العلاقة بين شيماء (ياسمينا العبد) وعائلة إبراهيم (ماجد الكدواني)، ومع عرض الحلقات الجديدة من المسلسل تصدر مشهد ياسمينا العبد حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قدمت ياسمينا مشهد إنساني جمع بين شخصيتها شيماء وإبراهيم بعد اتهام سارة (رنا رئيس) لشيماء بسرقة خاتمها ومع ظهور برائتها ودفاع إبراهيم عنها. تنهار شيماء لأنها لأول مرة تشعر بالأمان لوقوفه بجانبها.

مواعيد عرض مسلسل موضوع عائلي:

يعرض مسلسل موضوع عائلي ٣ حصريًا على منصة شاهد، وهو من بطولة ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، ياسمينا العبد، سما إبراهيم، محمد رضوان. كتب العمل الثنائي محمد عز الدين وكريم يوسف، وأخرجه أحمد الجندي.

وفي سياق آخر، ظهرت ياسمينا العبد في حلقة منفصلة باسم تفتيش مفاجئ من مسلسل ساعته وتاريخه، وتدور أحداث الحلقة عن الابتزاز الكتروني، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد داش، ياسمينا العبد، خالد كمال، أحمد أمين، مايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة

وعرض فيلم سكر 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، والفيلم يضم عدد كبير من الأبطال، ومن أبرزهم: ماجدة زكي، حلا الترك، ريهام الشنواني، معتز هشام، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر المهدي، وتدور أحداثه في إطار موسيقي استعراضي.

أعمال ياسمينا العبد القادمة:

وتشارك ياسمينا بشكل رسمي في مسلسل لام شمسية، والمقرر عرضه في رمضان 2025، ويضم عدد كبير من النجوم، من أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، محمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

وفي سياق آخر، يعد أحدث أعمال ياسمينا العبد هو مسلسل البحث عن علا 2، الذي عرض على منصة نتفليكس، وقدمت ياسمينا شخصية زينة صديقة نادية والتي تساعد علا في الترويج لمشروعها second chance.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

يذكر أن ياسمينا العبد شاركت في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل مسار إجباري، العمل من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.