كاتبان وكتاب.. رشا سمير تحتفل بمئوية كتاب "النبي" لجبران خليل جبران

الفجر الفني
جبران خليل جبران
جبران خليل جبران

تحت شعار "كاتبان وكتاب"، تنظم الروائية د. رشا سمير لقاء مميزا بمناسبة الاحتفال بمئوية كتاب "النبي" للشاعر والفنان جبران خليل جبران، والذي يعتبر واحدا من أبرز الأعمال الأدبية في التاريخ.

 

 

 

ويستضيف د. رشا سمير، في هذا اللقاء الأستاذ جوزيف جعجع، مدير متحف جبران في منطقة بشري بلبنان، حيث سيتناول تاريخ إنشاء المتحف وأعمال الشاعر الكبير وحياته من خلال الإصدارات العديدة التي قامت بنشرها دار هاشيت أنطوان بلبنان.

 

 

موعد اللقاء: 

 

 

يعقد اللقاء يوم الأحد الموافق 19 يناير الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، حيث ستتناول د. رشا سمير مع جوزيف جعجع تاريخ المتحف الذي يحتضن إرث جبران وكتبه، كما يتم استعراض مجموعة من الإصدارات التي ساهمت في نشر فكر جبران وأفكاره الفلسفية، بالإضافة إلى تناول حياته الشخصية وتجربته كفنان وكاتب.

 

 

يعتبر متحف جبران في بشري بمثابة مركز ثقافي يحتفظ بتراث الشاعر والفنان، يحتوي المتحف على مجموعة واسعة من أعماله الفنية والأدبية، بالإضافة إلى نسخ من كتاب "النبي" بلغات متعددة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جبران خليل جبران كتاب النبي الروائية رشا سمير

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