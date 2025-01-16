إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا

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بوابة الفجر

أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور عصام الدين فرحات، عن إلغاء درجات سؤال كامل في امتحان نصف العام الدراسي لمادة قواعد الموسيقى العربية، المخصص لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الموسيقية في كلية التربية النوعية.

جاء هذا القرار بعد أن تفاجأ الطلاب والمراقبون بوجود إجابة للسؤال ضمن ورقة الأسئلة.

وبعد علمه بالواقعة، قرر الدكتور فرحات إحالة الأمر للتحقيق من خلال لجنة قانونية مختصة، للاستماع إلى أطراف الحادثة وشهاداتهم، كما تم اتخاذ قرار بإلغاء درجات السؤال بالكامل، وتوزيع درجاته على باقي أسئلة الامتحان.

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