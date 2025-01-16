إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالمنيا

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اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام قرية مبارك التابعة إداريا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 3 أشخاص تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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