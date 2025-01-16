إصابة موظف وابنته على يد مريض نفسي بالمنيا

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اسعاف
اسعاف

أصيب موظف وابنته بطعنات باله حادة على يد مريض نفسي في احدي قري مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.


تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا من غرفة عمليات النجدة،  يتضمن ورد شكوي من إحدى قرى مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، بقيام مريض نفسي بمطاردة مواطنين بالشوارع باله حادة مما نتج عنه سقوط مصابين.

 

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع  وتبين قيام "م.ط.ع "38 سنة يعاني من مرض نفسي بمطاردة مواطنين وإصابة كلا من "ب،.ع.ي" 52 سنة موظف، وابنته  29 سنة، بطعنات، الأول طعنة بالصدر والثانية جرح سطحي بالذراع الأيمن.


فيما تم نقل المصاب الأول إلى مستشفى المنيا الجامعي، والثانية لمستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وقد تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على المريض النفسي وجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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