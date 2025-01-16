تعليم القليوبية تعلن تمام استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الانتهاء من كافة استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

وأوضح مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام 122936 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأكدت المديرية أن الامتحانات ستُجرى وفق نموذج امتحاني موحد لجميع طلاب المحافظة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما أنه من المقرر أن تبدأ أعمال التصحيح وتقدير الدرجات فور انتهاء الامتحانات يوم 23 يناير 2025، لضمان إعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

وتمنت مديرية التربية والتعليم لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح، كما وجّه مدير تعليم القليوبية تعليماته بضرورة الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والانضباط والهدوء داخل اللجان وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.

وأوضح مدير تعليم القليوبية، أنه يتم متابعة أعمال الامتحانات لحظة بلحظة منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر مع جميع الإدارات التعليمية، وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب وتذليل كافة العقبات التى تواجه المدارس حسب الامكانات المتاحة.