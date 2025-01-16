الهلال السعودي يسعى للتخلص من نجم الفريق

أفادت تقارير صحفية عن اخر مستجدات مستقبل النجم البرازيلي نيمار جونيور على الرغم من ارتباطه مع الهلال حتى 30 يونيو المقبل، لكن يسعى النادي السعودي لإنهاء عقد لاعبه الذي يتقاضى راتبًا ضخمًا، هذا الشتاء.

وأشارت التقارير ارتباط اللاعب بالعودة إلى سانتوس البرازيلي، والانتقال إلى نادي إنتر ميامي الذي يلعب له ليونيل ميسي ولويس سواريز حاليًا، لكن تقارير إعلامية حديثة، كشفت، عن دخول نادٍ جديد على المنافسة من أجل الحصول علي توقيع اللاعب هذا الشتاء.

واكد موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن نادي شيكاغو فاير الأمريكي بدأ في المحادثات مع اللاعب وعرض عليه فكرة اللعب في صفوف الفريق خلال الموسمين المقبلين، كما تواصل مع نادي الهلال من أجل إتمام الصفقة، مع الإشارة إلى عدم وجود أي اتفاق نهائي بين الطرفين.

وأردف التقرير: "أن شيكاغو فاير يريد بشدة التعاقد مع البرازيلي في يناير الحالي، المناقشات موجودة مع اللاعب، لكن لم يتم تحديد أي شيء في الوقت الحالي، هذه مجرد بداية المناقشات ولا يزال هناك طريق طويل يجب أن يقطعه النادي الأمريكي، لكن هذا الطريق أصبح ملموسًا".

وانتشرت خبر اهتمام شيكاغو فاير بالتعاقد مع النجم البرازيلي، في الوقت ذاته التي أكدت فيه وسائل الإعلام إن اللاعب يستعد لإخبار ناديه الهلال بالرحيل في الشتاء الجاري، من خلال فسخ عقده حتى يتسنى له خوض تجربة جديدة، قد تكون بنسبة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاليًا الوجهة الأقرب أصبحت بين ناديي إنتر ميامي وشيكاغو فاير.

وقال الصحفي البرازيلي جورجي نيكولا: "من خلال للأشخاص المقربين من اللاعب، اعترف اللاعب بأنه لم يعد يلعب مع الهلال السعودي ويناقش بالفعل خطواته التالية..ولقد تواصلت معه 4 فرق أمريكية، منها إنتر ميامي، لكن هناك فرصة حقيقية لعودته إلى البرازيل، وبشكل أكثر تحديدًا إلى سانتوس".

