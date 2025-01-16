أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي تشكيل لاعبيه استعدادا للقاء منافسه إنبي بعد قليل لحساب منافسات دور ال16 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

وجاء تشكيل الدراويش لمواجهة إنبي كالآتي:

حارس مرمى: كمال السيد.

خط الدفاع: حاتم سكر ، محمد عمار،عبد الكريم مصطفى.

خط الوسط: محمد خطاري،عبد الرحمن الدح،عماد حمدي ،محمد حسن،إيريك تراوري،على الملواني

وفي الهجوم: حسن صابر.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد عادل،محمد بيومي،هشام محمد، محمد عبد السميع،عبد الله محمد،عمر القط ،مروان حمدي، نادر فرج ،عبد الرحمن كتكوت.