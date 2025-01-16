رئيس مركز أجا: استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة بالشوارع التي تم رصفها بالمدينة

تفقد المحاسب رئيس مركز ومدينة أجا، صباح اليوم بجولة للإشراف على أعمال استكمال نهج تركيب بلاط الإنترلوك في شارع محمد عبدالحميد،بالإضافة إلى استكمال تركيب بلاط الإنترلوك بالأرصفة بالشوارع التي تم رصفها هذا العام بشارع الساحة ومنطقة المساكن بحي اللاوندي بمدينة أجا.

تأتي الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية التي يتم تنفيذها بمركز ومدينة أجا، بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع بما يسهم في توفير بيئة حضرية أفضل للمواطنين. هذا ويعزز المشروع من مستوى النظافة العامة ويزيد من جمالية الشوارع، فضلًا عن تسهيل الحركة المرورية للمارة والمركبات.

كما أكد "رئيس المركز" على استمرارية العمل وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن جميع الأعمال تتم تحت إشراف مهندسين وفنيين من قسم المشروعات برئاسة المركز، مع ضمان دقة التنفيذ لتحقيق أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وان تلك الجهود تأتي في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،