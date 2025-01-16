ضبط 3 أشخاص وسيدة بتهمة خطف طفل بالبحيرة

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة من (مالك مزارع دواجن - مقيم بدائرة المركز) بخروج نجله (طالب 8 سنوات  ، متجهًا للمدرسة وعدم عودته وأضاف بتلقيه إتصال هاتفى من مجهولين وطلب فدية مبلغ مالى مقابل إعادة نجله.


بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص، ربة منزل – مقيمين بدائرة المركز) ومكان الطفل المحتجز بمسكن أحدهم.

 

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطهم وتم تحرير الطفل، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة وقيامهم بإستدراج الطفل حال توجهه للمدرسة وإصطحابه بسيارة ملاكى ملك أحدهم والإتصال بوالده وطلبوا منه مبلغ مالى نظير إعادة نجله، وتم بإرشادهم ضبط السيارة، والهاتف المحمول المستخدمان فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

خطف طفل البحيره 3 أشخاص

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