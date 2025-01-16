تعرف على.. إجراءات وزارة التعليم لامتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 يوم السبت 14 يونيو 2025، على أن تنطلق امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 أغسطس 2025.

تشمل الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات الطلاب المقيدين بالصف الثالث الثانوي المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية، بشرط تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة كطلاب منتظمين.

كما يُسمح للطلاب الذين انطبق عليهم النظام الحديث منذ عام 2012/2013 ولم يتقدموا سابقًا لامتحانات الصف الثالث الثانوي بالتوجه إلى لجان النظام والمراقبة لبحث حالتهم واستيفاء الإجراءات المطلوبة. يشمل القرار أيضًا الطلاب الذين تم إسقاط قيدهم لأعذار قهرية مع استمرار معاملتهم كطلاب منتظمين.

تُتاح للطلاب المنتظمين فرصة التقدم للامتحانات مرتين داخل المدرسة ومرتين بنظام المنازل، بينما يُسمح لطلاب المنازل بالتقدم أربع مرات. ولا يحق للطلاب الناجحين أو الذين استنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها، والمحددة بأربعة أعوام، التقدم مرة أخرى للحصول على الشهادة. يتم تسجيل استمارات التقدم للامتحانات إلكترونيًا عبر موقع الوزارة، حيث يبدأ استقبالها في المدارس اعتبارًا من الأحد 9 فبراير 2025، على أن يكون آخر موعد للتسجيل الإلكتروني يوم الخميس 20 فبراير 2025، مع تحديد يوم 27 فبراير كحد أقصى لتسليمها للمدارس.

و يجب على الطالب تقديم المستندات المطلوبة، بما في ذلك أصل شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومي، وثلاث صور شخصية مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية. ويلتزم الطالب وولي أمره بالتوقيع على إقرار بعدم حيازة الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحانات.

المدارس مُلزمة بمراجعة بيانات الاستمارات، مثل الشعبة واللغات والمواد المترجمة، والتأكد من صحة بيانات الطلاب في كشوف الامتحانات.

ويُخصص مبلغ 20 جنيهًا لاستخراج بيان درجات الرسوب عن كل طالب راسب، على أن تُجمع تلك المبالغ وتسدد باسم الإدارة العامة للامتحانات.

أما الطلاب المقيدون بالمدارس الخاصة، فتتولى أقسام شئون الطلبة بالإدارات التعليمية مراجعة قيدهم وصحة بياناتهم الدراسية لضمان انتظام الإجراءات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

