محافظ سوهاج يبحث مع وكيل الصحة تشغيل المستشفيات المركزية

ناقش اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، مع الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خطة مديرية الصحة لتشغيل المستشفيات المركزية، بعد الانتهاء من تطويرها، والذي يعد الأكبر منذ تاريخ إنشائها، وتشمل تلك المشروعات مستشفى طما المركزي، ومستشفى ساقلتة المركزي، بالإضافة إلى المبنى البديل لمستشفى المراغة المركزي، وكذلك وحدة الحروق المتخصصة بمستشفى سوهاج العام، وهي الأولى من نوعها بصعيد مصر، وذلك ضمن جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.



وأوضح وكيل وزارة الصحة أن نسب الانجاز في تلك المستشفيات تخطت 98%، مشيرًا إلى أن مستشفى طما المركزي مقامة على مساحة ٦ آلاف متر مربع، وتشمل 5 أدوار بطاقة استيعابية ١٤٥ سرير، وتضم ١٥ عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، و4 غرف عمليات، بجانب غرفة عمليات النساء والتوليد، و۳۹ ماكينة غسيل كلوي، و۲۹ حضانة، وقسم الاستقبال والطوارئ، والأقسام المختلفة الأخرى، ومن المقرر تشغيلها جزئيا في منتصف فبراير القادم.



وأضاف أنه فيما يخص مستشفى ساقلتة المركزي فقد تمت عملية التطوير بإنشاء مبنى جديد، ورفع كفاءة المبنى القديم القائم وذلك على مساحة 7 الاف و٤٧٣ متر مربع، وبطاقة استيعابية ۱۷۷ سرير، وتشمل دور أرضي وأربع أدوار علوية، ومن المقرر تشغيلها جزئيا في منتصف أبريل القادم.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جاري وضع اللمسات النهائية للمبنى المخصص لنقل خدمات مستشفى المراغة المركزي إليه للتيسير على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمة الطبية بمركز ومدينة المراغة لحين الإنتهاء من أعمال إحلال وتجديد مستشفى المراغة المركزي، لافتا إلى أنه سيتم أيضا الانتهاء خلال أسبوعين من تجهيز أول وحدة متكاملة لعلاج الحروق بمستشفى سوهاج العام لتكون أول وحدة متخصصة في علاج الحروق بصعيد مصر، وتتكون من ثلاث أدوار وتحتوي على "عناية مركزة، وعناية متوسطة، وقسم داخلي، وغرفة عمليات حروق وتجميل ".



وأكد " دويدار " على استعداد وزارة الصحة بالتعاون مع المحافظة لتشغيل تلك المستشفيات فور استلامها والبدء في تجهيزها وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، وهو ما سيسهم في تنوع الخدمات الطبية المقدمة لهم بمختلف مراكز المحافظة، وتخفيف العبء عن كاهل مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى سوهاج العام.



وأضاف وكيل الوزارة أن إعداد خطة تشغيل المستشفيات جاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، لافتا إلى أن القطاع الصحي بالمحافظة يحظى بدعم كامل من السيد الدكتور وزير الصحة والسكان، والسيد الوزير المحافظ، مؤكدا أن دخول تلك المستشفيات للخدمة سيكون إضافة قوية للمنظومة الصحية بسوهاج.