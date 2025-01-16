اوقاف الدقهلية يناقش خطة الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة

عقد الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية اجتماعا مع الشيخ علاء الدماصي مدير إدارة بلقاس بديوان عام المديرية، لمناقشة خطة الارتقاء بالأداء العلمي والدعوي لتحقيق رسالة مستنيرة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبإشراف مباشر من فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني

وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يلتقي مدير إدارة بلقاس ضمن سلسلة اللقاءات المتتابعة بالسادة مديري الإدارات، وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

استهدف الاجتماع الوقوف علي أهم تطورات العمل داخل الإدارة والانضباط الإداري والدعوي في إدارة أوقاف بلقاس، وذلك بداية للقاءات اليومية التي يعقدها وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الفرعية العشرين ؛ لمتابعة الأداء الدعوي والإداري بمختلف المديريات.

ورحب وكيل الوزارة بمدير إدارة أوقاف بلقاس، وناقش معه أوضاع العمل داخل الإدارة والتحديات الحالية وسبل مواجهتها؛ ضمانًا لاستمرار العمل بكفاءة، ووضع حلول عملية لتذليل العقبات بما يسهم في جودة الأداء.

شدد فضيلة الدكتور صفوت نظير وكيل الوزارةعلى أهمية الانضباط الإداري والدعوي، موضحًا ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل، والعمل على تقديم أفضل الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.



وأكد على أهمية تنفيذ ما قاله الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بأن الاعتناء بأبنائه من الأئمة علميًّا وفكريًّا والحرص على جودة مظهرهم وسلوكهم أولى اهتماماته؛ تعزيزًا للقيم السلوكية التي تليق بمسئولياتهم ودورهم الدعوي.

ووجه وكيل اوقاف الدقهلية بضرورة التواصل المستمر مع الأئمة والعاملين في المساجد، والتنسيق الكامل وتعزيز المشاركة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددًا على أهمية العمل المشترك لبناء الإنسان المصري على أسس وطنية وثقافية راسخة.

واختتم الاجتماع بتأكيد أهميةاللقاءات الدورية مع المفتشين والأئمة والعاملين بالمساجد لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.