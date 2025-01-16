تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الفتح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

استقر البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل فريقه الذي سيواجه به نظيره فريق الفتح اليوم الخميس الموافق 16 يناير الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال أمام الفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال أمام الفتح مساء اليوم في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كانسيلو، كوليبالي، لودي، البليهي.

خط الوسط: القطحاني، نيفيز، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: ليوناردو، مالكوم، سافيتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الفتح

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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