وكيل التعليم بالمنوفية 86 ألفا و696 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الإعدادية

محافظات
وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أنهت محافظة المنوفية كل الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي ستنطلق بعد غد السبت 18 يناير وتنتهي 23 من الشهر ذاته، ويؤديها نحو 86 ألفا و696 طالبا وطالبة أمام 398 لجنة بجميع مدارس المحافظة.

وأكد محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، أنه تم تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بشبين الكوم متصلة بنحو 10 غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية في المراكز والمدن، وذلك لتلقي أي شكاوى أو معوقات تعوق سير الامتحانات والتعامل الفوري معها، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الدورية لانتظام سير الامتحانات وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، فضلا عن تكثيف حملات النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس؛ تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وتحقيقًا للصالح العام.

وقال المحافظ إنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالامتحانات مع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام سير العملية الامتحانية.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور محمد صلاح، أنه تم الانتهاء من تجهيز 398 لجنة لاستقبال 86 ألفا و696 طالبا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، بمشاركة 14 ألفا و154 من العاملين بالتربية والتعليم للعمل كرؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وإداريين بجميع لجان الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة على مدار 5 أيام متصلة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على توافر كل التجهيزات ووسائل الحماية المدنية والتنبيه بعدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول لمقر اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للمراقبين والقائمين على المنظومة داخل اللجان والتصدي لحالات الغش، وكذا التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقرات اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة.

ابراهيم ابو ليمون ادارات التعليمية التربية والتعليم بالمنوفية الدكتور محمد صلاح الدعم اللوجستي امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول امتحانات الشهادة الاعدادي حظر استخدام الهواتف المحمولة وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

مواد متعلقة

رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية الزراعة

مصرع بائع متجول أسفل عجلات قطار قويسنا بالمنوفية

رئيس "مياه المنوفية" يجتمع برؤساء القطاعات والمديرين العموم

محافظ المنوفية: تنفيذ 354 مشروع اقتصادي من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروع إقراض الأسر 2024

إدارة الأزمات وآليات التصدى للشائعات.. ندوة بمركز إعلام شبين الكوم

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالمنوفية

مصرع شخص اثر تصادم دراجته فى سيارة بالمنوفية

مصرع شخص وإصابة آخر اثر تصادم موتوسيكل فى تريلا بالمنوفية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

خالد الجندي يُشيد بجهود الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار في غزة(فيديو)

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتي قها والخانكة

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon