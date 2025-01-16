مجلس الدولة: وضع اشتراطات لترخيص البناء حفاظًا على الأرواح وتحقيقًا للنظام

حوادث
مجلس الدولة
مجلس الدولة

استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، أن سلطة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في منح تراخيص إنشاء المباني، وغير ذلك من الأعمال المنصوص عليها في قانون البناء، هي سلطة مقيدة ومخصصة الأهداف.

وأبان منها المشرع بوضوح أن الهدف الذي تغياه من اشتراط الحصول على ترخيص البناء هو التحقق من عدم مجاوزة الاشتراطات البنائية المعتمدة والتحقق من مطابقة المباني المزمع إنشاؤها للأصول الفنية والهندسية والمعمارية.

كما قصد المُشرع من تنظيم التراخيص الخاصة بالبناء وغيرها، حفاظًا على الأرواح والأموال وتحقيقًا لعناصر النظام العام البنائي، وفي إطار هذا الهدف يجب فهم ما اشترطه المشرع من تقديم طلب الحصول على الترخيص من المالك، فهذا الشرط ليس هدفه الفصل في ملكية الطالب، والتي تختص به جهات أخرى، وإنما هدفه أن تتحقق جهة التنظيم من أن مقدم الطلب لديه مكنة الانتفاع بالأرض على نحو يتيح له إقامة مبان عليها وأن هذه المكنة لا يعتريها شكوك جادة تنبئ عن وجود منازعات حقيقية أو قيود تحد منها.

ومن ثم فإذا كان الأصل أن يقدم طلب الحصول على ترخيص البناء من مالك الأرض أو من يمثله كأصل عام، إلا أنه متى قدم مثل هذا الطلب ممن ثبتت له الصفة في تقديمه، بأن يكون لديه سند معتبر قانونًا، يعطي له مكنة الانتفاع بالأرض دون منازعة أو شكوك تنال من هذا السند، ووجب على الجهة المختصة بالتنظيم - متى استوفى الطلب سائر الاشتراطات الأخرى التي تطلبها المشرع - بحث هذا الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال المواعيد المحددة في المادة (41) من قانون البناء المشار إليه.

جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون البناء.

 

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قسمي الفتوى والتشريع مجلس الدولة

مواد متعلقة

مساحته 150 م … إرجاء نزاع بين "السكة الحديد" و"البريد" على مكتب بريد

مجلس الدولة: إذا قدم الموظف أجازة وَرُفِضت استحق مقابلا نقديا عنها

مجلس الدولة: الفصل من الخدمة أقصي عقوبة تقع علي الموظف المخالف

النيابة الإدارية تحقق في تسريب امتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي

مجلس الدولة يحدد 22 يناير لنظر دعوى التحفظ على "المتحدة للصيادلة" لهذا السبب

عاجل... المرشحون لرئاسة نادي قضاة مصر يتنازلون جميعا عن الترشح "تفاصيل"

23 مارس.. الحكم في دعاوى عرض فيلم الملحد

رئيس مجلس الدولة يلبي دعوة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

خالد الجندي يُشيد بجهود الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار في غزة(فيديو)

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتي قها والخانكة

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon