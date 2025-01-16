تفاصيل اجتماع وكيل تعليم الدقهلية مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء وأعضاء الإدارة

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اجتماع تعليم الدقهلية
اجتماع تعليم الدقهلية

 عقد  الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية اجتماعًا مع أعضاء إدارة المتابعة وتقييم الأداء بحضور محمد عبيد مدير الإدارة 
ناقش العربي مع الحضور آلية العمل أثناء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

حيث تستعد محافظة الدقهلية  للانطلاق امتحانات الشهادة الاعدادية داخل 590 لجنة امتحانات باستقبال  126 الف 190 طالب وطالبة

وكان اعلن الدكتور اسرف العربي وكيل تعليم الدقهلي  جدول امتحانات شهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي “ امتحانات الشهادة الاعدادية” هو

-السبت لغة عربية وخط وإملاء من 9الي 11.30 ساعتين ونصف منها 20 دقيقه املاء
-الاثنين الدراسات الاجتماعية من 9 إلى 11 ساعتان والهندسة من 11.30 إلى 1.30 ساعتين 
-الثلاثاء علوم من 9 إلى 11 والتربية الفنيه من 11.30 إلى 130 كل مادة ساعتين 
-الاربعاء الجبر والاحصاء من 9 إلى 11 والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11.30 إلى 12.30 ساعه
-الخميس اللغه الاجنبية من 9 إلى 11 ساعتين والتربية الدينيه من 11.30 إلى 1 ساعة ونصف.


أكد العربي علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الأساسية لأعمال الامتحانات لتوفير بيئة سليمة وهادئة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحان.

وشدد علي العمل على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سلاسة وانتظام العملية الامتحانية وقدم الشكر للجميع متمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية مطلع الأسبوع المقبل

جانب من اجتماع تعليم الدقهلية

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إدارة المتابعة الأسبوع المقبل التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني الجبر والإحصاء اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات د الدكتور أشرف العربي طارق مرزوق محافظ الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

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