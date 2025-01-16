التعليم تعلن إتاحة البريد الألكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب لأداء امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ فبراير المقبل، وذلك لتسجيل البيانات وطباعة استمارة التقدم الالكترونية.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة طلبة وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة،

ويأتي الإعلان طبقا للاجراءات المتخذة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والمذكورة بكتيب التعليمات والضوابط الخاصة بإجراءات التقدم لامتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم طلاب وطالبات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالتوجه إلى المدارس لإنهاء الاجراءات المطلوبة.