أكرم حسني يروج لمسلسله الجديد "الكابتن"..صور

الفجر الفني
أكرم حسني
أكرم حسني

روج الفنان أكرم حسني لمسلسله الجديد، والذي يحمل اسم "الكابتن"، والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشو رله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "حسني" مجموعة من الصور برفقة آية سماحة، كاشفًا عن اسم شخصيتها في المسلسل:" صباح الفل يا سما، الكابتن، رمضان 2025".

 

منشور أكرم حسني


تفاصيل مسلسل "الكابتن"

ويشارك في بطولة العمل بجانب أكرم حسني عدد كبير من الفنانين أبرزهم: آية سماحة، وسوسن بدر، ورحمة أحمد، وأحمد عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، وعمر شوقي، وسامي مغاوري، ومحمد رضوان، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

 

آخر أعمال أكرم حسني

 

ويذكر أن آخر أعمال أكرم حسني الدرامية، هو مسلسل "بابا جيه"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي 2024.

 

تفاصيل مسلسل "بابا جيه"

 

ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، قدم خلاله شخصية هشام والذي يجد نفسه في مفترق طرق، حيث يدخل في أزمات عديدة بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة فيضطر للعمل كأب للإيجار.

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