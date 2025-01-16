معاقبة "ذئب بشري" لاتهامه بهتك عرض طفل في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفل بمنطقة عين شمس، بالسجن المشدد 3 سنوات.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أسرة طفل يفيد بتعرض نجلهم للاختطاف وهتك العرض على يد عامل بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار أذن من النيابة العامة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم، وتم اقتياده لديوان القسم.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة تحت تهديد السلاح الأبيض، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.