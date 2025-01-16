موعد مباراة الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع نظيره فريق الفتح اليوم الخميس الموافق 16 يناير الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال أمام الفتح

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال أمام الفتح مساء اليوم في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الفتح

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.