صدمة لجماهير ليفربول.. أرنولد يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

الفجر الرياضي
ألكسندر أرنولد
ألكسندر أرنولد

كشفت صحيفة الماركا ان هناك تحرك من جانب ريال مدريد لشراء ارنولد من ليفربول، في يناير الحالي لضمه بعد الهزيمة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة خمس أهداف مقابل هدفين.

كان قد تخطى برشلونة فريق اتلتيك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بنتيجة هدفين دون رد، اما ريال مدريد ففاز على فريق اوساسونا بثلاثية نظيفة في مباراة شهدت تألق كيليان مبابي.

شهدت مباراة الكلاسيكو أداء قوي ومذهل وسيطرة في أغلب الفترات لفريق برشلونة، وتألق ملفت من لامين يامال ورافينيا وجافي تم ترجمة ذلك إلى فوز عريض ولقب.

أرنولد يوافق على الانتقال لريال مدريد

اوضحت صحيفة الماركا ان ريال مدريد اتفق مع ألكسندر أرنولد ووكيله على كل الجوانب والأمور للانتقال إليهم في الصيف القادم بعد نهاية عقده.

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تفاصيل عرض ريال مدربد للتعاقد مع أرنولد من ليفربول

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الكشف رد فعل كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة من برشلونة

كان ألكسندر أرنولد ينتهي عقده مع فريق ليفربول وحتى الآن لا تستطيع الإدارة التوصل إلى اتفاق معه لتجديد عقده، مع تقارير صحفية تؤكد على اتفاق منه مع ريال مدريد

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