موعد مباراة الاتحاد اليوم أمام الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الاتحاد والرائد
الاتحاد والرائد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة نظيره فريق الرائد اليوم الخميس الموافق 16 يناير الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والرائد

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الاتحاد والرائد مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

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تشكيل الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام الفتح

اقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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