بالصور.. نائب محافظ الأقصر يستقبل رئيس جمعية الصداقة الصينية لتعزيز التعاون

استقبل الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الاقصر السيد كاي شيانجين المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمقاطعة شاندونج ورئيس جمعية شندونج الشعبيه للصداقه مع الدول الأجنبية والوفد المرافق له.

وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة والتعليم وكذا زيارة جامعة الأقصر لتعزيز التعاون اللغوي والثقافي وتبادل الطلاب والدارسين والدراسات في مجال الاثار المشتركه وتدريس اللغة الصينية.

فى بداية اللقاء رحب نائب محافظ الأقصر بالوفد الصينى معربا عن خالص سعادته بهذا اللقاء، كما ابلغهم تحيات وتقدير المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، والذى حالت ظروف سفره للقاهرة دون حضور اللقاء.

وأكد على أهمية التواصل فى كافة المجالات الثقافية والتجارية والزراعية والتقنية، مؤكدا على انبهاره بالحضارة الصينية وتطورهم فى كافة المجالات، وأن المجتمع الصينى مجتمع منظم، كما أننا نسعد بنقل الخبرات فى جميع القطاعات وخاصة مجال الحفاظ على الآثار والتراث كوننا اصحاب حضارات عريقة، وقال أن الأقصر بها منطقة صناعية واعدة تحكمها قوانين الإستثمار فى مصر وتهدف لجذب رجال الأعمال دون اي تعقيدات .

ومن جانبه، أعرب رئيس الوفد الصينى عن خالص شكره لحسن الاستقبال، كما أبدى انبهاره بالحضارة المصرية القديمة وأن الأقصر مدينة عريقة شعبها يتشابه والشعب الصينى فى حب الآثار والتاريخ ، وأن مصر هى أول دولة عربية وأفريقيه فى اقامة علاقات مع جمهورية الصين الشعبية وذلك كونهما من أقدم الحضارات فى العالم.

ثم قدم عرضا تفصليا عن مقاطعة شاندونج كونها معقل الثقافة الكونفوشسية ومهد للحضارة الصينية وهى واحدة من أكبر المقطاعات، وان تعداد سكانها يبلغ نحو ١٠٠ مليون نسمة اى ما يوازى تعداد جمهورية مصر العربية، وتتشابه جغرافيا مع مصر بوجود نهر النيل هنا والنهر الأصفر هناك.

وفى ختام كلمته وجه الدعوة لحضور المتخصصين الحاضرين لزيارة المقاطعة فى شهر مايو المقبل، كما عرض مذكرة تفاهم بين المقاطعة وبين الأقصر.

وفي ختام اللقاء قام الجانبين بتبادل الهدايا التذكارية والدروع تعبيرا عن الصداقه بين الجانبين.

حضر اللقاء الدكتور عبد الغفار وجدي مدير عام آثار الأقصر ومحمد غزالي مدير إدارة الإستثمار بمحافظة الأقصر والأستاذ الدكتور محمد محي الدين نقيب الزراعيين بمحافظة الاقصر.

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