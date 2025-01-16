بالصور.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير أعمال الامتحانات بمدارس البياضيه

تفقد اليوم الخميس، الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر مدرسة الشيخ صالح أحمد رضوان الابتدائية التابعة لإدارة البياضيه التعليمية، ضمن جولاته لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وذلك وفقًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر.

وجه "جارح" الطلاب بعدم الخروج قبل نهاية الوقت، فربما تذكر بعد خروجه نقطة في سؤال قد نسي أن يجيب عنها مما سيؤثر حتمًا بالسلب في نتيجته، وكذلك وجه بعدم ترك أسئلة دون إجابة.

وحذر وكيل تعليم الأقصر من استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان أو الأحاديث الجانبية لئلا ينشغلوا بذلك عن الطلاب، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وأوضح "جارح" أن المديرية ترفع درجة التأهب القصوى استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي ستضم ١١١ لجنة امتحانية يؤدي ١٨٠١٦ طالبًا امتحانه من خلالها.

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