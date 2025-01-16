خلافات سابقة.. ننشر أول صورة للمتهمين بقتل تاجر مواشي في أرض اللواء

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المتهمين

حصلت بوابة "الفجر" على صور المتهمين بقتل تاجر مواشي بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء بالعجوزة.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بقتل تاجر مواشي، بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء بمنطقة العجوزة.

خلافات سابقة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب ويدعى "مصطفى" خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء.

القبض على المتهمين

تلقى  مركز شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل في أرض اللواء.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يُدعى "مصطفى" به آثار طعنات متفرقة وكسر في الجمجمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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