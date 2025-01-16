رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المراغة وجهينة وطما

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب يرافقه اللواء خالد العمري واللواء محمد عبد الفتاح مسئولى متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضة للمياه محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المراغة وجهينة وطما حيث تم تفقد محطة نجع طايع إرتوازي ومحطة رفع ص صحي 1 بمركز المراغة ومحطتى مياه الطليحات والمحزمين ومحطات رفع صرف صحى عنيبس والحرافشة والمحزمين والطليحات بمركز جهينة ومحطة مياه السكساكا ومحطات رفع صرف صحى رقم 1 ورقم 4 والشوكا بمركز طما وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى هذا بالاضافة إلى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة وخاصة مولد الديزل للتعامل الفورى مع اى طوارى.

كما تم تفقد مركز خدمة العملاء بطهطا والذى يخدم 82 الف مشترك فى مدينة طهطا وقراها والتى تضم 5 وحدات محلية قروية هي شطورة وبنجا والصفيحة والصوامعة غرب ونزلة القاضي بالإضافة إلي 29 قرية تابعة و85 كفرًا ونجعًا هذا بالاضافة إلى تفقد شبكات صرف صحى مدينة طما الجارى تنفيذها ضمن خطة المناطق المحرومة داخل الحيز العمرانى وكذلك ورش الخدمات ومركز تدريب السلامة والصحة المهنية وغرفة الازمات والطوارى بمحطة مياه سوهاج غرب وورشة الملابس بفرع طهطا.

ومن الجدير بالذكر إنه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس محمود ابو الوفا رئيس منطقة شمال لمياه الشرب والمهندس بهاء الخولى رئيس منطقة وسط للصرف الصحى ورؤساء افرع مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز سوهاج وطما وطهطا والمراغة وجهينة.