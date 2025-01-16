السوشيال ميديا كشفته.. حيلة "دجال" للنصب على المواطنين بالقاهرة

حوادث
دجال
دجال


نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال مزاولته أعمال الدجل والشعوذة وإيهامه ضحاياه بقدرته على العلاج الروحاني والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وبحوزته الأدوات المستخدمة في أعمال السحر والدجل، هاتفي محمول، بفحصهما فنيا، تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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