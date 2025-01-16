بعد 10 وقائع..حبس تشكيل عصابي في سرقة إطارات السيارات في الجيزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك" في الجيزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك" في الجيزة

تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية، مم ضبط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص) تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقة إطارات السيارات المتوقفة بأسلوب "الفك"، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (10) وقائع سرقة بذات الإسلوب بدوائر أقسام شرطة (أول وثان الشيخ زايد - الأهرام") 
وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها، والسيارة والأدوات المستخدمين فى إرتكاب تلك الوقائع. 
وحرر محضر بالواقعة، واحيل للنيابة للتحقيق
 

إطارات السيارات 10 وقائع سرقة تباشر النيابة العامة تشكيل عصابي حبس تشكيل عصابي

مواد متعلقة

كسر في الجمجمة..ننشر أول صورة لتاجر مواشي ضحية القتل على يد 3 أشقاء بأرض اللواء

خلافات سابقة.. ننشر أول صورة للمتهمين بقتل تاجر مواشي في أرض اللواء

هالة صدقى تبلغ عن تعرض حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى للسرقة والاختراق

بسبب التدافع..تفاصيل إصابة 7 طلاب عقب انتهاء الامتحان داخل مدرسة في الهرم

خلافات جيرة..استمرار حبس المتهم بقتل تاجر منظفات بالرصاص في الهرم

تفاصيل اتهام مدرس ولي أمر طالبة بالاعتداء عليه بالسب في المنيرة الغربية

اختل توازنها..تفاصيل إصابة طفلة سقطت من عقار في 6 أكتوبر

ضبط 42043 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

جردوه من ملابسه وقتلوه ورموه"..أسرة تاجر مواشي تكشف قتله على يد جزارين أرض اللواء(فيديو وصور)

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي