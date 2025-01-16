مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 اخرين في حادث تصادم بالمنيا

محافظات
اسعاف
اسعاف

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما اصيب 17 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث المنيا أخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

إصابة موظف وابنته على يد مريض نفسي بالمنيا

العثور على طفلة غريقة مجهولة الهوية بالمنيا

تانى مرة خلال شهر.. العثور على طفل حديث الولادة بقرية البهنسا فى المنيا

إصابة طالبتين خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالمنيا..بالاسماء

بسبب المدفأة، إصابة زوجين بالاختناق في المنيا

إصابة 3 أشخاص نتيجة هبوط أرضي في كنيسة بالمنيا

وفاة طالبين دهسا أسفل عجلات قطار بالمنيا

مصرع شخصين وإصابة 17 آخرين اثر انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

تشكيل اتحاد جدة أمام الرائد في الدوري السعودي

محافظ القليوبية يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينتي قها والخانكة

خالد الجندي يُشيد بجهود الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار في غزة(فيديو)