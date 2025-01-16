مصرع 5 أشخاص وإصابة 17 اخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم فيما اصيب 17 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.