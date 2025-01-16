جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الرابعة من الدبلومة المهنية لطب الجنين

نظمت مستشفى صحة المرأة الجامعي بجامعة أسيوط احتفالية تخريج الدفعة الرابعة من الدبلومة المهنية لطب الجنين، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات بمستشفي صحة المرأة الجامعي،

وبحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد محمد نصر مدير عام مستشفي صحة المرأة، ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد، والدكتور حسن صلاح المشرف العام على الوحدة، ومنسق الدبلومة.

وحضر الاحتفالية؛ الدكتور أحمد محمد عباس سكرتير عام الوحدة، ومستر راين ممثل المكتب العلمي لشركة ميندراي بمصر، ولفيف من الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس؛ بقسم أمراض النساء والتوليد، وطلاب الدبلومة.

وشهدت الاحتفالية؛ تسليم مستشفي صحة المرأة الجامعي؛ أحدث جهاز موجات صوتية ثلاثية ورباعية، قيمته تبلغ 2 مليون جنيهًا، والمُقدم من شركة كايرو مديكال، والذي يستخدم في الفحص الشامل للجنين أثناء فترة الحمل، والاطمئنان علي الرحم والمبيضين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية دبلومة "طب الجنين"، والتي تسهم في تقديم خريجين على مستوى عال من الكفاءة المهنية والتدريبية، وتُقدم أساليب جديدة لتشخيص بعض المشكلات الطبية ورصدها، مما يساعد على تقديم رعاية صحية متميزة، وذلك في إطار الرسالة السامية لكلية الطب بجامعة أسيوط، ودورها التعليمي الرائد، وحرصها علي إعداد كوادر متميزة من الأطباء؛ فى مختلف التخصصات، وكذلك احتضان وتأهيل شباب الأطباء من مُختلف الجامعات المصرية، مثمنًا دور مستشفي صحة المرأة في تقديم خدمات صحية لآلاف المرضي من السيدات المترددات علي المستشفي سنويًا، مع تحقيق نسب شفاء متقدمة في علاج أكثر الحالات خطورة وتعقيدًا، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في التشخيص، والعلاج.

وأشار الدكتور محمود عبد العليم؛ إلى أن مستشفى صحة المرأة، يمثل جزءًا من المنظومة الطبية المتكاملة لجامعة أسيوط، والتى تغطي كافة المجالات الطبية، وتخدم العديد من المرضي من مختلف محافظات الصعيد، فضلًا عن دورها العلمي والبحثي الرائد، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة علي توفير سبل الدعم لكافة المستشفيات الجامعية، من أجل تعزيز ركائز منظومة طبية هي الأضخم فى حجمها، والأحدث فى إمكانياتها الطبية، والبشرية علي مستوى صعيد مصر.

وأشار الدكتور جمال بدر؛ إلى الدور العلمي، والبحثي الذي يقوم به قسم النساء والتوليد بكلية الطب، من خلال مساهمته في تطوير ما يقدمه من خدمات طبية هائلة؛ على نحو يواكب أحدث التطورات العلمية، موجهًا شكره لكافة القائمين على الدبلومة المهنية لطب الجنين، وحرصهم علي تخريج أجيالٍ متخصصة، ومتميزة؛ على نحو يليق باسم، ومكانة جامعة أسيوط.

ومن جانبه، أعرب الدكتور علاء عطية؛ عن سعادته بتخريج الدفعة الرابعة من الدبلومة المهنية لطب الجنين، وفخره بالمستوى الذي وصل إليه الاهتمام بالتخصصات الدقيقة في كلية الطب والمستشفيات الجامعية، حيث وصل عدد الدبلومات إلى 19 دبلومة تقريبًا، من ضمنها الدبلومة المهنية لطب الجنين، مشيرًا إلى حرص القسم علي عقد الكثير من الدورات التدريبية لأطباء النساء والتوليد؛ بداخل، وخارج جامعة أسيوط.

وعبّر الدكتور أحمد محمد نصر؛ عن فخره بإنجازات وحدة الموجات فوق الصوتية، والتي تعد أول وحدة في صعيد مصر في التدريب، وعمل الأبحاث الخاصة بالموجات فوق الصوتية، وأول دبلومة مهنية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في تخصص "طب الجنين"، والتي انفردت بها جامعة أسيوط على مستوى الصعيد، وتعد فخرًا لقسم النساء والتوليد، حيث تم خلالها تدريب الطلاب على الأنواع المختلفة من الموجات فوق الصوتية؛ لتحقيق التشخيص الدقيق، والعلاج.

ووجه الدكتور حسن صلاح؛ خالص شكره لأعضاء هيئة التدريس القائمين على التدريس في الدبلومة المهنية لطب الجنين، والذين كان لهم الدور الأكبر فى انتهاء أعمال نسختها الأولي وصولًا إلى الاحتفال بتخرج الدفعة الرابعة، وكذلك للقائمين على شركة كايرو ميديكال وشركة ميندراي الذين قدموا للمركز الأجهزة التي يحتاجها لتدريب الطلاب، مستعرضًا جهود إدارة الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني، فى إعداد وتجهيز مركز أبحاث، وتعليم الموجات فوق الصوتية بمستشفي صحة المرأة الجامعي.

وتم تكريم خريجي الدفعة الرابعة للعام الجامعي فضلًا عن تكريم لفيف من أساتذة كلية الطب، وأساتذة قسم النساء والتوليد، إلي جانب تكريم السادة القائمين على التدريس، والتدريب، والسكرتارية بدبلومة طب الجنين، بالاضافة إلى تكريم المهندس عطية سعيد رئيس مجلس إدارة شركة كايرو ميديكال، والأستاذ حسن هلال فريق كايرو مديكال بأسيوط، وتكريم وكيل شركة Mindray في مصر، وخلال الاحتفالية قام طلاب الدفعة الرابعة؛ بتقديم درع تكريم للدكتور حسن صلاح المشرف العام علي وحدة طب الجنين.

والجدير بالذكر، في ختام الاحتفالية؛ قام المهندس عطية سعيد رئيس مجلس إدارة شركة كايرو ميديكال، بإهداء جهاز كونسونا ان ناين، لوحدة طب الجنين بقسم النساء والتوليد.