عاجل.. تشكيل الهلال أمام الفتح في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
الهلال
الهلال

أعلن البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الفتح بعد قليل بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفتح

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة الهلال والفتح مساء اليوم في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال أمام الفتح

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي، البليهي، لودي، كانسيلو.

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ليوناردو، سالم.

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الهلال السعودي يسعى للتخلص من نجم الفريق

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موعد مباراة الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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