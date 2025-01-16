عاجل.. جروس يُجري تبديلًا على قائمة بدلاء الزمالك بسبب إصابة أحد اللاعبين

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس تعديلا ً على اللاعبين البدلاء في مباراة الأبيض أمام حرس الحدود، المقرر لها في الرابعة عصر اليوم الخميس، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف جعفر ينضم لبدلاء الزمالك أمام الحرس

ودفع الجهاز الفني للفريق بسيف جعفر على مقاعد البدلاء بدلًا من محمد السيد الذي تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمود بنتايج وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وناصر منسي.