نزيف بالمخ..ننشر التقرير الطبي لضحية القتل على يد 3 أشقاء في أرض اللواء(مستند)

حوادث
التقرير الطبي
التقرير الطبي

حصلت بوابة "الفجر" على التقرير الطبي للضحية "مصطفى سعيد عابدين" بعد قتله على يد 3 أشقاء بسبب خلافات سابقة بينهما في أرض اللواء بمنطقة العجوزة.

التقرير الطبي يكشف التفاصيل

وكشف التقرير الطبي للضحية، أنه يعاني بكدمات في المخ، إثر التعدي عليه بالضرب، بالإضافة إلى اضطرابات في الوعي، وكدمات متفرقة في جسده، وبعمل اشاعات عليه، تبين نزيف حاد في المخ، وكسر بالوجه والأيسر، وحدوث توقف مفاجئ في عضلة القلب.
 

خلافات سابقة

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بقتل تاجر مواشي، بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء بمنطقة العجوزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب ويدعى "مصطفى" خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء

القبض على المتهمين

تلقى  مركز شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل في أرض اللواء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يُدعى "مصطفى" به آثار طعنات متفرقة وكسر في الجمجمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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التعدي عليه بالضرب التقرير الطبي التحقيق مع المتهمين العثور على جثة شاب بمديرية أمن الجيزة بسبب خلافات تاجر مواشي تباشر النيابة العامة شرطة العجوزة نشوب مشاجرة

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