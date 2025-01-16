نجم نابولي في طريقه للانضمام إلى باريس سان جيرمان

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

اقترب باريس سان جيرمان الفرنسي من حسم صفقة انتقال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

باريس سان جيرمان ينهي اتفاقه مع كفاراتسخيليا

ووفقًا لما ذكره الصحفي الفرنسي فابريس هوكينز، فإن العملاق الباريسي أتم الاتفاق مع كفاراتسخيليا على كافة الأمور المالية والتعاقدية، للانضمام إلى صفوف الفريق.

وأضاف هوكينز، أن كفارا نجم نابولي سيوقع مع باريس سان جيرمان على عقد لمدة 5 مواسم، وتحديدا حتى يناير 2030.

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وأكد، أن المهاجم الجورجي البالغ من العمر 23 عاما، سيصل إلى  العاصمة الفرنسية باريس، يوم الجمعة القادم، تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

وشارك خفيتشا كفاراتسخيليا مع فريقه نابولي هذا الموسم في 19 مباراة، أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

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