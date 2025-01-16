مدير عام شئون المديريات بالوزارة يشيد بانضباط لجان امتحانات النقل بالفيوم

قام الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم وناصر شعبان، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة امتحانات النقل في لجان مدارس إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، بحضور الأستاذة ريحاب عريق وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي مدير عام التعليم العام بالمديرية.

ففي إدارة شرق الفيوم التعليمية، تابع الدكتور قبيصي وناصر شعبان، سير الامتحانات في عدد من اللجان الامتحانية على مستوى إدارة شرق الفيوم، حيث تم زيارة لجنة مدرسة النهضة الإعدادية للبنات، ولجنة مدرسة السلام الابتدائية، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد زكي لطيف الإعدادية للبنات، ولجنة مدرسة عائشة حسانين الثانوية العامة للبنات، وقد تم التأكد من انضباط اللجان الامتحانية والتزام الطلاب بالقواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات، بحضور الأستاذ مصطفى مبارك مدير إدارة شرق الفيوم التعليمية.

كما تابع مدير تعليم الفيوم ومدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، سير امتحانات النقل بمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية، ومنها لجنة مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، التي شهدت انضباطًا في سير الامتحانات واتباع الإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، والالتزام التام بجميع الضوابط والتعليمات الخاصة بمتابعة امتحانات إدارة غرب الفيوم التعليمية، حيث شددوا على أهمية الرقابة المشددة داخل اللجان لضمان نزاهة الامتحانات وضمان توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا داخل اللجان.

وخلال الجولة الميدانية لمتابعة امتحانات النقل بالفيوم، أشاد الأستاذ ناصر شعبان، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، بانضباط سير امتحانات الفصل الدراسي الأول في مدارس الفيوم. جاء ذلك أثناء متابعته لعدد من لجان الامتحانات في إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليمية، حيث أكد على التزام جميع الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات بالقواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات، وانتظام وانضباط اللجان الامتحانية على مستوى محافظة الفيوم، توفير أجواء مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وتُعد هذه الإشادة دليلًا على الجهود الكبيرة والمميزة التي بذلتها مديرية التربية والتعليم بالفيوم في تنظيم العملية الامتحانية، ويدل على الالتزام من جميع الأطراف المشاركة فى أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م بمحافظة الفيوم، وذلك لضمان سير الامتحانات بهذا الشكل المنضبط والمنظم.

حيث تستمر متابعة سير امتحانات النقل في جميع مدارس الفيوم لضمان العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالامتحانات.

جدير بالذكر، يؤدي تلاميذ المرحلة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الأول، اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025م، حيث يؤدي تلاميذ الصف الثالث الإبتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية، والصف الرابع الابتدائى في مادة الرياضيات، والصف الخامس فى مادة الدراسات الاجتماعية، والصف السادس الابتدائي في مادة العلوم، كما يؤدي تلاميذ المرحلة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول، في مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي، ومادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الإعدادي، كما يؤدي تلاميذ المرحلة الثانوية امتحانات الفصل الدراسي الأول في مادة الفيزياء، والتاريخ للصف الثاني الثانوي العام (الفترة الصباحية).

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