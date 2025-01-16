نبأ سار في الأهلي قبل مواجهة أورلاندو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

شارك عمر كمال، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الذي أُقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا. 

وانتظم عمر كمال في التدريبات بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن التواجد مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. 

واطمأن الجهاز الطبي على حالته بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به. 

وخاض الأهلي مرانه اليوم استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس المقرر لها مساء يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
 

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