رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية يعقد اجتماعا استعدادا لأسبوع شباب جامعات وسط الصعيد



عقد الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم الخميس إجتماعًا مع مسئولي إدارة رعاية الطلاب بالجامعة؛ لمناقشة خطة الجامعة لتنظيم النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد، والمقرر إنقعادها خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير المقبل

وشهد الاجتماع بحضور على محمد يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وولاء محمود الشريف وكيل كلية تكنولوجيا العلوم الصحية ومحمد عبدالوهاب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، وعصام محمود منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعلاء الدين محمد عبدالشافي منسق برنامج تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وجمال كمال عباس أمين عام الجامعة.

وخلال الاجتماع استعرض مسئولي إدارة رعاية الشباب بالجامعة كافة الأمور المتعلقة بخطة الإدارة لعقد هذا الحدث.

وأكد جمال تاج رئيس الجامعة على ضرورة الإنتهاء من كافة التدابير والاستعدادت اللازمة لهذا الحدث، مشيرًا إلى أن اهتمام الجامعة بتنظيم النسخة الثانية من أسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد؛ خاصة بعد ما حققته النسخة الأولى التي أقيمت في أبريل 2024‪؛ من نجاح كبير داخل نطاق إقليم أسيوط وخارجه.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه النسخة تأتي في إطار حرص الجامعة على المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " بداية"؛ والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري علميًا وصحيًا واجتماعيًا؛ وإهتمام الدولة المصرية بالشباب وتدريبهم وتأهيلهم في كافة المجالات؛ طبقًا لإستراتيجية مصر 2030، واستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق التكامل والتكاتف بين طلاب الجامعات والمدراس المختلفة، كما أنه فرصة جيدة لتعزيز التفاعل الثقافي بين مختلف الطلاب المشاركين.

ومن جانبه أضاف "د. علي يوسف" نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسخة الثانية لأسبوع شباب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد ستكون مختلفة عن النسخة الأولى وستحظي بمشاركة جديدة من طلاب جامعات ومدارس إقليم وسط الصعيد؛ مؤكدًا أنه سيكون فرصة جيدة لتعزيز التفاعل الثقافي بينهم على مستوى الجامعات والمدارس المشاركة، وتبادل الخبرات والأفكار بين مختلف الشباب.