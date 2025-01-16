خاض وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم تدريبات منفردة على ملعب التتش قبل انطلاق تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وسام أبو علي يخوض تدريبات منفردة على ملعب التتش

وخاض وسام تدريبات تأهيلية اشتملت على بعض الجوانب البدنية وفقرة للتصويب على المرمى.

وينتظم وسام أبو علي في تدريبات الفريق الجماعية غدًا بعد الاطمئنان على حالته وانتهائه من البرنامج الذي قام بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي وإخصائي التأهيل.

وخضع وسام أبو علي لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الأهلي من كوت ديفوار، واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب.



ويلتقي الأهلي مع أورلاندو بايرتس مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.