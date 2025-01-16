رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة



صرح اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينه سيوة بأنه تم صباح اليوم أعمال حصر اللافتات والإعلانات المخالفة والغير مرخص التي تشوه المظهر العام للشوارع والميادين.

والتى قامت بإزالة الإعلانات المخالفة حفاظا علي المظهر العام وتضمنت الحملة المرور على مدخل المدينة وميدان السوق وشارع أنور السادات،والتنبيه على الساده المواطنين بسرعه التوجه إلى ديوان عام المركز لاستخراج التراخيص.

ومراجعه تراخيص الإعلانات الموجودة للتأكد من مدى سريان التراخيص من عدمه.

على أن يتم المرور يوميًا على باقي المناطق لحصر باقي الاعلانات،

كما شدد رئيس المركز علي استمرار الحملات الدورية لازالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي الحملة في إطار تنفيذا تعليمات معالي السيد اللواء أ.ح / خالد شعيب محافظ مطروح بعدم التحايل على القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري للواحة في ظل اهتمام القيادة السياسية بمطروح وواحة سيوة بشكل خاص.