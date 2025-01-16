رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

محافظات
إزالة الإعلانات الغير
إزالة الإعلانات الغير مرخصة بسيوة

 
صرح اللواء وليد منصور  رئيس مركز ومدينه سيوة بأنه تم صباح اليوم أعمال حصر  اللافتات والإعلانات المخالفة والغير مرخص التي تشوه المظهر العام للشوارع والميادين. 
والتى قامت بإزالة الإعلانات المخالفة حفاظا علي المظهر العام وتضمنت الحملة المرور على مدخل المدينة وميدان السوق وشارع أنور السادات،والتنبيه على الساده المواطنين بسرعه التوجه إلى ديوان عام المركز لاستخراج التراخيص. 
ومراجعه تراخيص الإعلانات الموجودة للتأكد من مدى سريان التراخيص من عدمه.
على أن يتم المرور يوميًا على باقي المناطق  لحصر باقي الاعلانات،
كما شدد رئيس المركز علي استمرار الحملات الدورية لازالة كافة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تأتي الحملة في إطار تنفيذا تعليمات معالي السيد اللواء أ.ح / خالد شعيب محافظ مطروح بعدم التحايل على القانون، والحفاظ على المظهر الحضاري للواحة في ظل اهتمام القيادة السياسية بمطروح وواحة سيوة بشكل خاص.

اهتمام القيادة السياسية إزالة الإعلانات استمرار الحملات استخراج التراخيص الإعلانات المخالفة

مواد متعلقة

تعليم مطروح: استمرار المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

رئيس مركز ومدينة سيوة يتفقد طريق الأوسط استعدادًا لتمهيده

نائب محافظ مطروح يشن حملات مكبرة علي المحال التجارية المخالفة ورفع الإشغالات بشارع الاسكندرية

سيوة تواصل أعمال توسعة وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة

إجراءات صارمة ضبط سيارات تلقي المخلفات الصلبة على الطرق بمرسى مطروح

تفاصيل تنفيذ معرض كنوز مطروح بالتنسيق مع عدد من المحافظات

حملة مكبرة لمتابعة رخص الفنادق والكامبات وإزالة الإشغالات بميدان السوق بسيوه في مطروح

رئيس مركز ومدينة سيوة يلتقي بأعضاء الجمعية الزراعية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي لبحث اتفاق تبادل الرهائن في غزة

جروس يعلق على الفوز أمام الحدود ومشاركة الجزيري وإصابة الونش

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

13 يونيو.. موعد عرض فيلم How to Train Your Dragon

هنا الزاهد تحتل المركز الأول ضمن الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch it

رئيس مركز ومدينة سيوة يتابع حملة الإعلانات الغير مرخصة

جردوه من ملابسه وقتلوه ورموه"..أسرة تاجر مواشي تكشف قتله على يد جزارين أرض اللواء(فيديو وصور)

"نتيجة تاريخية" الهلال يسحق الفتح 9-0 في دوري روشن السعودي