مدير عام الرياضة بمطروح يكرم القائمين على التصفيات النهائية لبطولة السباحة الحدودية لمراكز الشباب

قام الدكتور "وليد عبد العزيز رفاعي" مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، بتكريم لجنة التحكيم برئاسة دكتور، " احمد حجازى" وكابتن "أحمد مدحت" ، وكابتن" سالى فؤاد"، وكابتن" اسامه هيثم "، وكابتن " يوسف فتحى"، وكابتن" يوسف سمير" وكابتن" مصطفى محمد "وكابتن "مروان عبدالحميد"، وكابتن "اسلام السيد" وكابتن "شيماء مدحت " القائمين على تنفيذ التصفيات التمهيدية لبطولة السباحة الحدودية لمراكز الشباب في نسختها الثالثة، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة شرم الشيخ.

شهدت البطولة مشاركة مميزة لأبناء مطروح من مختلف مراكز الشباب بالمحافظة والمهتمين برياضة السباحة، حيث سادت أجواء من المنافسة الشريفة والروح الرياضية العالية بين المحافظات المشاركة.

لذا حرص الدكتور "وليد رفاعي" على تقديم شهادات التقدير للمنظمين والمشرفين، تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتميز الذي يعزز التواصل بين الشباب ويبرز مواهبهم الرياضية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور رفاعي على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية بين المحافظات الحدودية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في بناء مستقبل الوطن بسواعد أبنائها.

جاء ذلك بحضور الكابتن "سامي حسن" مدير مراكز الشباب، والكابتن "باسط ونيس" مسئول الأنشطة بالإدارة، والذين أبدوا سعادتهم لظهور محافظة مطروح بالشكل اللائق وأشادوا بلجنة التحكيم ومجهودهم الكبير وتقديم الشكر والتقدير لهم.

جاء التكريم فى إطار توجيهات الدكتور "اشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة، واللواء "خالد شعيب" محافظ مطروح، بالاهتمام بالنشء والشباب وجعل الرياضة اسلوب حياة، والاهتمام بالأنشطة والمنشآت داخل الهيئات الرياضية والشبابية، ودعم وتشجيع الكوادر الرياضية الفاعلة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.