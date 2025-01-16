سكرتير عام الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز طامية

تفقد كامل غطاس، سكرتير عام محافظه الفيوم، يرافقه وسالم فتيح رئيس مجلس مدينة طامية، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لسرعة إنهاء إجراءات التقديم علي التصالح علي المباني المخالفة بالمراكز التكنولوجيا.

يأتي ذلك للتأكد من انتظام العمل، ومتابعة إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء، خلال الزيارة، اطمأن السكرتير العام، على توفير كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح.

وكذلك توفير التهوية والإضاءة اللازمة، وأماكن انتظار لائقة للمترددين على المركز، خصوصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استمع السكرتير العام، لشرح من رئيس المدينة ومدير المركز التكنولوجي ومدير إدارة المتغيرات المكانية حول الخدمات التي يقدمها المركز والإجراءات التي يجري تنفيذها للتيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات.

كما ناقش السكرتير العام، عددًا من المواطنين المترددين على المركز، للوقوف على مدى إلمامهم بالإجراءات والمستندات المطلوبة للتصالح، ومستوى الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي، وأوضح رئيس المدينة، أن العمل يستمر يوميا بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الثالثة عصرا بكامل طاقته من عدد الموظفين والعاملين وذلك لتسهيل عملية استلام الملفات المقدمة من المواطنين للتصالح علي المباني المخالفة.

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