سكرتير عام الفيوم يعقد لقاء خدمة المواطنين بمركز طامية

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لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين الفيوم

عقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، وسالم فتيح رئيس مركز ومدينة طاميه لقاء "خدمة المواطنين " للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم.
 

حضر اللقاء ناجي سعد نائب رئيس المركز لشئون القري وخميس حسين سكرتير عام المركز ومديري الإدارات التنفيذية المختلفة بمركز طاميه ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعدد من أهالي المركز أصحاب الشكاوى.

 

وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة استقبال المواطنين وحل مشاكلهم تنفيذًا لاتجاهات الدولة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها والعمل على حلها بالطرق القانونية بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.


وفي كلمته حث السكرتير العام لمحافظة الفيوم رؤساء الوحدات المحلية على وضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وإنه يجب العمل دائما على تلبية طلباتهم.

 

وتنوعت الشكاوى والمطالب التي تم بحثها بين توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، ومنح تراخيص أكشاك من خلال مجالس المدن مع مراعاة الشروط المنظمة لذلك، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المشروعات من قبل الجمعيات الأهلية، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل وإجراء الفحص الطبي اللازم لعدد من الحالات المرضية، بالتنسيق مع مسئولي مديرية الصحة.

 

 

 

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يوجه بتوفير فرص عمل وعلاج بالمجان في لقاء خدمة المواطنين

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