جردوه من ملابسه وقتلوه ورموه"..أسرة تاجر مواشي تكشف قتله على يد جزارين أرض اللواء(فيديو وصور)

"الحقيني كلمي أخواتي بسرعة، عيلة الطخ بتجري ورايا وعايزين يقتلوني"..كانت المكالمة الأخيرة بين الضحية "مصطفى سعيد عابدين" 36 عامًا تاجر مواشي، وزوجته لتحاول أن تنقذه من القتل على يد عيلة الطخ وهم أب و3 أشقاء (إبراهيم الطخ 36 عامً، وعبد المنعم 21 عامًا، وأحمد 25 عامًا)، ومشهورين (بالجزارين)، في منطقة أرض اللواء بالعجوزة.

خلافات سابقة بدأت منذ شهرين، عندما حدثت مشاجرة بين عائلتين (عابدين والطخ)، وانتهت بشروع في قتل نجل عم الضحية، وتم معاقبة أحد المتهمين بعيلة الطخ بالحكم 6 أشهر، النار التي ملأت قلوبهم وقرروا الانتقام بطريقة بشعة، وجاء يوم الواقعة ظهر الخميس الماضي، راقبوا الثلاث أشقاء الضحية عند ذهابه للعمل، وأمسكوا به وأخذوه لمكان لم يعلمه أحد، جردوه من ملابسه وضربوه بكافة الأسلحة حتى أصيب بنزيف في المخ وطعنات متفرقة بالجسد ثم صوروه عاريًا.

"احنا موتناه"..لم تنتهى عائلة (الطخ) عند ذلك، بل ذهبوا لمنطقة أرض اللواء وأعلنوا للجيران أنهم قتلوه، حتى ينتقموا منه ويأخذوا ثأرهم من تلك العائلة، عقب إلقائه في الشارع عاريًا، وعند نقله للمستشفى، لفظ أنفاسه الأخيرة، تاركًا أطفاله دون أب، وتم القبض على الأشقاء الثلاثة.

انتقلت محررة "الفجر" لمنزل تاجر مواشي ضحية القتل على يد 3 أشقاء بمنطقة أرض اللواء في العجوزة.

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شقيق تاجر مواشي ضحية القتل: 3 أخوات قتلوه

"العيون تملأها الحزن على أخيهم الطيب"..تحدث "محمود" عن قتل شقيقه "مصطفى سعيد عابدين"، الذي مات غدرًا على يد أشقاء تملأ قلوبهم الانتقام، وترك خلفه أبنائه يسألون عليه "فين بابا..هو بابا هيجي امتى"، قائلًا:" أخويا اضرب واطعن ويومها كان رايح شغله"، مشيرًا إلى أن المتهمين هم 3 أشقاء ( إبراهيم الطخ 36 عامً، وعبد المنعم 21 عامًا، وأحمد 25 عامًا)، ومشهورين (بالجزارين) وهم جيراننا منذ أكثر 7 أعوام.

تاجر مواشي أرض اللواء

شقيق الضحية: الخلافات بدأت من شهرين وكان ابن عمي هيتقتل

وعن بداية الواقعة، كشف شقيق ضحية القتل في حديثه إلى "الفجر"، أن بداية الخلافات بدأت منذ شهرين، وكانت مع نجل عمنا، عندما تشاجر معه "أحمد الطخ" في أحد الأيام، قائلًا،"احنا بتوع مواشي بنبيع، ابن عمي راح أول الشارع كان فارش بالغنم بتوعه، والمكان دا كان مقابل لمنزل المتهمين، فنزل أحمد (أحد المتهمين) ليتشاجر معه، عشان يسيب المكان اللي فارش فيه، وحصلت وقتها خناقة كبيرة".

المتهمين بقتل تاجر مواشي أرض اللواء

عملنا محضر واتحكم على أحد المتهمين ب6 شهور

وتابع شقيق الضحية، المشاجرة انتهت بتحرير محضر في قسم الشرطة، لأن المتهم شرع في قتل نجل عمي، أصيب بكسر في الأنف، وإصابات في الوجه، بالإضافة إلى عمل غرز في وجهه ورأسه، "كان هيموت، بس ربنا ستر"، وانتهت القضية بحكم 6 شهور على المتهم، مما آثار الحكم غضب أسرة المتهمين.

أشقاء الضحية

الضحية ترك منزله منذ شهر بسبب الخلافات والمتهمين يبحثون عنه



تجددت الخلافات من جديد، إثر صدور حكم ضد أحد المتهمين، يستطرد شقيق الضحية كواليس الخلافات، قائلًا، "بعد الحكم على المتهم (أحمد)، حصل خناقة تاني بيننا وبين عيلة الطخ، ولكن دون إصابات للطرفين، وانتهت أن الشرطة حبست واحد مننا، وترك الطرف الآخر، وقتها ترك شقيقي (مصطفى) شقته في أرض اللواء بسبب المشاكل، وذهب هو وأسرته للعيش في منزل عائلة زوجته بمنطقة كرداسة" موضحًا، أن المتهمين لم يهدأوا وقرروا الانتقام والبحث عن شقيقي.

الضحية يستغيث بزوجته بمكالمة هاتفية

ظهر الخميس الماضي، تلقت زوجة الضحية، مكالمة هاتفية من زوجها أثناء ذهابه لعمله، "الحقيني كلمي أخواتي بسرعة، عيلة الطخ بتجري ورايا وعايزين يقتلوني"، يتابع الشقيق اللحظات الأخيرة للضحية، قائلًا،"زوجة أخويا كلمتنا بسرعة، وأخويا بيستغيث بينا، ولكن حاولنا الوصول له، ولكن كان يلفظ أنفاسه الأخيرة".

الأشقاء الثلاثة المتهمين

المتهمين كانوا بيجروا وراء الضحية وحاول يستخبي ولكن الناس سلموه ليهم

كشف شقيق الضحية عن اللحظات الأخيرة، قائلًا،" أخويا مصطفى يوم الواقعة، كان ذاهبًا لعمله ومعاه مبلغ مالي، أثناء ذلك، لاحظ أن المتهمين من عيلة الطخ يتابعون خطواته، على الطريق الأبيض، بسرعة اتصل بمراته، وأخويا الكبير، وجري بسرعة لأحد المنازل في المنطقة ليستخبى عن أحد، حتى ينقذ نفسه، دخل عن أحد الجيران، وقاله (أنا مش حرامي، في ناس بتجري ورايا وعايزة تقتلني خبيني عندك، وأنا أسرتي جايه تأخدني، ولكن المتهمين مسكوه وقالوا للراجل دا أنه حرامي وسرقنا وعايزين نسلمه، ساعتها الراجل سابه ليهم مكنش عايز مشاكل، وخدوه على موتوسيكل وكان معاهم ناس تانية وضربوه".

التقرير الطبي

جردوه من ملابسه وصوروه وطعنوه

يلتقط الحديث نجل عم الضحية، ليكشف كيف قُتل بتلك الطريقة البشعة، قائلًا،" بعد مالمتهمين خدوه لمكان بعيد، قعدوا يضربوا على رأسه، وفي جسمه، وطعنوه عدة طعنات في رجله، وجردوه من ملابسه وصوروه عاريًا، حتى ينتقموا منه، وبعدها رموه في الشارع وهو عريان بالملابس الداخلية، الناس خافت وقتها تلمسه وكله خاف ينقله للمستشفى"

نزيف بالمخ وطعنات متفرقة

يواصل نجل عم الضحية حديثه، حاول عمي الحاقه، ولكن وصل له، وشاهده ملقى بالشارع عاريًا، أخذه على الفور للمستشفى، ولكن كانت أنفاسه الأخيرة، وبمجرد دخوله للمستشفى في خلال ساعة، كان توفى، بسبب التعدي بالضرب والنزيف الداخلي في المخ.

المتهمين في الشارع: احنا موتناه وقتلناه

لم تهدأ أسرة الطخ عن مافعلوه مع الضحية، ولكن عقب الجريمة، ذهب المتهمين لمنطقة أرض اللواء، وهم ممسكين بملابس الضحية وغارقة في الدماء، " احنا قتلناه..احنا موتناه ياناس، وكانوا فرحانين لانتقامهم البشع".

التقرير المبدئي

الأسرة تطالب بالقصاص

وفي ختام حديث أسرة الضحية، يطالبون بالقصاص العادل" عايزين حق أخونا اللي مات غدر، واتجرد من ملابسه، واترمى في الشارع عريان".

التحقيقات وحبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس المتهمين بقتل تاجر مواشي، بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء بمنطقة العجوزة

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بقتل شاب ويدعى "مصطفى" خلال مشاجرة بسبب خلافات سابقة في أرض اللواء

القبض على المتهمين

تلقى مركز شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل في أرض اللواء

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يُدعى "مصطفى" به آثار طعنات متفرقة وكسر في الجمجمة، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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