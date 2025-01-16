ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم 3 سيارات إلى 6 وفيات و16 مصابا

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مستشفى ملوي
مستشفى ملوي

لفظ شخصا أنفاسه الأخيرة داخل مستشفي ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا، ليرتفع عدد المتوفيين إلى 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص وسيارة تمناية على الطريق الزراعي.


وكانت  الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة تمانية واخري ملاكي بالطريق الزراعي وتحديد امام مدخل قرية الروضة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 5 أشخاص قبل أن يرتفع العدد إلى 6 وفيات  وإصابة 16 آخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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