تفاصيل اجتماع وكيل تعليم أسيوط مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الاعدادية

عقد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الخميس اجتماعا موسعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول

وجاء ذلك بحضور محمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية و آمال اسماعيل مدير المرحلة الإعدادية بالمديرية ومديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وأمجد عزت رئيس لجنة الإدارة للشهادة الاعدادية وجمال عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة وحسام محمود مدير إدارة شؤون الطلاب بالمديرية

وحيث أكد دسوقي على ضرورة تحقيق الانضباط والالتزام التام بالقواعد والتعليمات الخاصة بالامتحانات، مما يسهم في نجاح سير العملية الامتحانية في جميع المدارس مؤكدًا على دورهم الكبير في ضمان نجاح الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلاب، كما أكد أن مديرية التربية والتعليم بأسيوط تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية جيدة ومنضبطة لجميع الطلاب.

و نبه وكيل الوزارة على متابعة أعمال الامتحانات باللجان من خلال غرف العمليات بجميع الإدارات التي تتم متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وشدد على أهمية الحفاظ على الانضباط ومنع سبل ووسائل الغش في جميع لجان الامتحانات، مع ضمان تطبيق كافة اجراءات العملية الامتحانية بشكل سليم.

وأكد دسوقى على توفير جميع مستلزمات اللجان الامتحانية من أوراق وأدوات وغيرها لضمان أداء أعمال اللجان بشكل سليم.