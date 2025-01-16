محافظ الفيوم يوجه بمعاينة عدد من الطرق وإجراء الصيانة والتمهيد اللازم لتيسير حركة المشاة والسيارات

وجه الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، مدير مديرية الطرق بمعاينة عدد من الطرق على الطبيعة، وإجراء التدخلات اللازمة من صيانة وتمهيد وتسوية، لتيسير حركة المشاة والسيارات على هذه الطرق.

كما وجه “ الانصارى” بسرعة الدراسة الفنية لمقترح ردم المصرف الملاصق لطريق طامية/ قصر رشوان، وتوسعة الطريق لمنع تكرار وقوع الحوادث، كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة من كلية الهندسة، ومجلس مدينة طامية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والجهات ذات الصلة، لدراسة مشكلة الصرف الصحي بشارع مصطفى محمود خلف بيت ثقافة طامية، واتخاذ اللازم حيالها.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقده الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات.

65b7bc2b-9beb-4a1d-bd61-0ce80c97334b

834b6eba-8542-4d48-986e-e2ceea096114

a1c3d5b7-2000-452b-b0a7-2013491d0512

ca5493fe-b59c-4736-af94-d80b654eef79